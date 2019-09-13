Эксперт оценил последствия разрешения рекламы пива на телевидении

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз оценил предложение ослабить ограничения на рекламу пива и отечественного вина. По его мнению, реклама алкоголя не приведет к росту показателей алкоголизма в России.

"Нет, никакого отношения к алкоголизму реклама не имела и не имеет, и никогда не будет иметь. Это реклама медиков и общественников. Пиво нет никакой необходимости рекламировать по одной простой причине. Мы уже лет 12-13, а то и больше - исключительно пивная страна", - считает эксперт.

Он подчеркнул, что пиво составляет до 80% выпиваемой алкогольной продукции в стране. В настоящее время россияне выпивают вина в 5 раз меньше, чем в советский период, а пива - в 2,5 раза больше.

"Реклама пива не приводит к росту потребления пива. Реклама мяса - к росту потребления мяса. Сегодня это (реклама - прим. ред) борьба между брендами, между торговыми марками. У пивоваров вполне достаточно для рекламы возможностей. Денег у них море", - добавил специалист.

По его мнению, реклама необходима владельцам брендов, поскольку она позволяет лучше продавать продукцию. Крупным компаниям реклама позволяет "душить" небольшие предприятия. Со вступлением в силу запрета на рекламу алкоголя основная масса средних и малых фирм "вздохнули с облегчением", считает Вадим Дробиз.

"Раньше им приходилось конкурировать с крупными брендами, у которых рекламные бюджеты не ограничены. А сейчас продукцию рекламировать можно только в местах продаж. И это благо для рынка, а не минус", - резюмировал собеседник "Правды.Ру".

Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ослабить ограничения на рекламу пива и вина, которая была полностью запрещена в России в 2014 году.

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