Молодая пара из Петербурга приехала в ЗАГС на троллейбусе

В Санкт-Петербурге троллейбус с увеличенным автономным ходом отвез влюбленных сотрудников от 3-го троллейбусного парка в ЗАГС. Об этом сообщает пресс-служба компании "Горэлектротранс".

Водитель троллейбуса и его возлюбленная, которая работает в троллейбусном парке помощником директора по организации дорожного движения решили добраться до ЗАГСа не на лимузине, а на электробусе - троллейбусе с увеличенным автономным ходом. Сейчас этот вид транспорта становится все более популярным в Петербурге.

Электробус может проезжать определенные расстояния без контактной сети. Это позволяет быстро объезжать дорожные заторы или проходить по тем улицам без троллейбусных линий. Троллейбус на автономном ходу также довез новобрачных до Речного вокзала.