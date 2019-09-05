В метро Новосибирска установят памятную доску в честь Ким Чен Ира

Памятная доска в честь умершего лидера КНДР Ким Чен Ира появится в метро Новосибирска. Ее установят на станции "Площадь Ленина", которую он посещал в августе 2001 года.

Церемония открытия запланирована на 6 сентября. В ней примет участие и временный поверенный в делах посольства КНДР в России Зин Чжон Хеп.

С инициативой установить доску в честь северокорейского политика выступил глава фонда культурных и образовательных программ "Открытое море" Михаил Симонян. Под его руководством в КНДР отправится делегация студентов Новосибирской государственной консерватории.

Напомним, Ким Чен Ир находился у власти в КНДР с 1994 года и до своей смерти в 2011 году. Он получил такие титулы, как отец народа, любимый руководитель, солнце коммунистического будущего, солнце жизни, направляющий солнечный луч и железный всепобеждающий полководец.