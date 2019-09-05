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Главными причинами пожаров россияне назвали вырубки и халатность

Общество print

Подавляющее большинство граждан России (83%) обеспокоены лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке. Только 11% опрошенных не волнует эта тема, еще 6% впервые услышали о проблеме. Об этом говорят данные опроса Левада-центра. 

Главными причинами быстрого распространения лесных пожаров в текущем году опрошенные назвали желание скрыть незаконные вырубки леса (51%), халатность властей (44%) и неосторожное обращение с огнем (40%).

По словам социологов, россияне в первую очередь связывают пожары с незаконными вырубками, поскольку эта тема задевает общественное сознание - именно она чаще всего обсуждается в СМИ и интернете. 

"Что касается халатности властей, то массовое сознание охотно признает дурную работу всех уровней власти, тут снимается ответственность с общества и переносится на власть. Ответы показывают, что тема используется в массовом сознании в первую очередь как обвинение в адрес "властной верхушки, пренебрегающей народным достоянием - лесами", - объяснили в Левада-центре. 

Больше всего респондентов беспокоит гибель леса и природы (22%), животных (20%), проблемы экологии, страдания людей и бездействие властей (по 17%).

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Темы опрос вырубки халатность левада-центр лесные пожары
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