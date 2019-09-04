В интернете появилась интерактивная карта "Дневник группы Дятлова", где можно посмотреть маршрут экспедиции, погибшей в 1959 году. Сайт разработало московское агентство Ruptly.
"Дневник" содержит всю информацию, которая имеется на данный момент о загадочной смерти группы Дятлова. В разделах сайта представлены архивные фото, записи из дневника, материалы уголовного дела, а также видеозаписи.
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В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.