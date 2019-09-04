В интернете запустили "Дневник группы Дятлова"

В интернете появилась интерактивная карта "Дневник группы Дятлова", где можно посмотреть маршрут экспедиции, погибшей в 1959 году. Сайт разработало московское агентство Ruptly.

"Дневник" содержит всю информацию, которая имеется на данный момент о загадочной смерти группы Дятлова. В разделах сайта представлены архивные фото, записи из дневника, материалы уголовного дела, а также видеозаписи.