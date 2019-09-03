Новый к﻿ампус Кэмбриджской школы открыт в поселке "Березки"

Новый кампус престижной международной инновационной школы Cambridge International School (CIS) в День знаний торжественно открыт в подмосковном коттеджном поселке "Березки" при участии компании "Галс-Девелопмент".

Международная инновационная школа — это современный образовательный комплекс, расположенный на Рублево-Успенском шоссе. Пройти обучение в школе смогут 500 учащихся. Комплекс состоит из нескольких зданий, в дальнейшем ученики школы смогут посещать и спортивные объекты поселка "Березки".

CIS предусматривает полный образовательный цикл для детей и подростков от 3 и до 18 лет. Причем обучение, начиная с дошкольного уровня и заканчивая выпускным, ведется на двух языках — английском и русском. По окончании школы ребята получают и российские государственные аттестаты, и дипломы Cambridge IGCSE и Cambridge International AS & A Level, что открывают для молодых людей двери в самые престижные вузы России и мира.

Архитектура нового кампуса, как и внутренняя отделка всей Cambridge International School, выполнена в современном стиле. В новых зданиях находятся учебные классы, естественно-научные лаборатории, студии для художественного и технического творчества, актовый зал с мультимедийным и сценическим оборудованием, библиотека, два спортивных зала, хореографический зал, атриумы и многочисленные рекреационные зоны.

Обязательства по управлению объектами элитной недвижимости, расположенными в поселке "Березки", берет на себя компания "Галс-Девелопмент"

Президент "Галс-Девелопмент" Виктор Адамов сказал:

— Мы рады, что наше участие в проекте ознаменовано добрым, светлым и важным для взрослых и детей праздником — Днем знаний. Открытие современной школы с мировым именем на территории поселка подтверждает высокий уровень и особый статус данного девелоперского проекта на рынке загородной недвижимости".

Генеральный директор CIS Educational Group Ильдар Нафиков также прокомментировал важное для школы событие:

— Мы очень рады, что наше сотрудничество с "Галс-Девелопмент" привело к открытию кампуса CIS (Кембриджской международной школы) в коттеджном поселке "Березки". С точки зрения архитектуры, стиля, инфраструктуры и транспортной доступности, он идеально подходит под размещение такого уникального проекта, как кампус CIS. В "Березках" предусмотрены отдельные здания для детского сада и средней школы. Помимо просторных классов для занятий, площадь позволяет разместить большое количество инновационных лабораторий, площадок для исследовательской деятельности и дополнительных развивающих курсов. Настоящий амфитеатр, балетный класс, комнаты со специальным освещением для занятий живописью и прикладными видами искусств обязательно понравятся нашим юным творческим ученикам. Мы видим большой интерес к этому объекту среди родителей и верим в его потенциал".

Справка от редакции

Коттеджный поселок премиум-класса "Березки" расположен в 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе и входит в портфель Группы ВТБ. Жилой комплекс из 151 резиденции на территории в 60 га составляет единое архитектурное целое и разбит на кластеры по несколько домов. Функциональные, просторные и полные света здания европейской современной архитектурной традиции идеально вписались в живописный подмосковный пейзаж. Значительную часть жилого комплекса занимают общественные зоны отдыха с береговой линией общей протяженностью в 2 км. Посёлок построен для семей с детьми, поэтому здесь создана самая разнообразная развлекательная, спортивная, оздоровительная и детская инфраструктура.