Министерство просвещения России опубликовало свод правил для преподавателей, в котором затронуты вопросы поведения учителей в интернете. Новый документ уточняет некоторые положения устаревшего кодекса, а также содержит детализированное описание этических норм для педагогов.
Ведомство уделило особое внимание вопросам неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, а также защите чести и доброго имени. В одном из пунктов документа утверждается, что преподаватели имеют особенную ответственность перед государством, обществом и гражданами, поэтому должны воздержаться от публикации в интернете информации, которая может причинить вред здоровью и (или) развитию детей.
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