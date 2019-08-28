Для российских учителей разработали правила поведения в интернете

Министерство просвещения России опубликовало свод правил для преподавателей, в котором затронуты вопросы поведения учителей в интернете. Новый документ уточняет некоторые положения устаревшего кодекса, а также содержит детализированное описание этических норм для педагогов.

Ведомство уделило особое внимание вопросам неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, а также защите чести и доброго имени. В одном из пунктов документа утверждается, что преподаватели имеют особенную ответственность перед государством, обществом и гражданами, поэтому должны воздержаться от публикации в интернете информации, которая может причинить вред здоровью и (или) развитию детей.