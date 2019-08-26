Больше половины россиян хотели бы меньше пользоваться интернетом летом

Больше половины россиян (65%) хотели бы меньше пользоваться интернетом летом, однако не могут это сделать, поскольку он необходим им для решения рабочих или личных задач. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами Mail.ru Group.

"Только 17% участников опроса сказали, что летом действительно выходят в интернет реже, тогда как 69% делают это так же часто, как в остальное время, а 14% - даже чаще", - указывается в исследовании.

Каждый второй опрошенный заявил, что старается проводить больше времени на природе и чаще отключаться от интернета. Подавляющее большинство (76%) пользователей сидят в социальных сетях, чуть меньше половины (47%) - смотрят видео, 46% - слушают музыку или смотрят фильмы и сериалы. За онлайн-играми время проводят 42% респондентов. Еще 34% общаются в чатах, а 23% занимаются онлайн-покупками. Только каждый пятый (19%) смотрит телевизор, 12% слушают радио и 8% занимаются онлайн-обучением.