Меньше всего женщин-пилотов оказалось в "Аэрофлоте" и Emirates

Во многих авиакомпаниях мира женщины-пилоты по-прежнему большая редкость, однако перевозчики прилагают все больше усилий для сокращения гендерного разрыва. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на исследование платформы для путешествий FromAtoB.com.

Меньше всего женщин-пилотов среди 45 авиакомпаний, проанализированных специалистами, оказалось в "Аэрофлоте", а также в Emirates, Qatar Airways, Finnair Oyi и Jetconnect of New Zealand.

В российской компании работает около 4,2 тыс. пилотов, из которых всего 58 - женщины, отмечается в исследовании. В "Аэрофлоте" пояснили, что в компании трудятся 62 женщины-авиатора, из которых 48 работают пилотами, а остальные занимаются обучением других сотрудников. Компания одинаково относится к мужчинам и женщинам при приеме на работу, заявили представители российского перевозчика.

В авиакомпании Emirates пояснили, что принимают пилотов на основе их знаний и опыта, - и доля мужчин в итоге получается больше. "У нас лишь немногим более 30 женщин-пилотов из порядка тысячи членов летного экипажа, и мы упорно работаем над тем, чтобы увеличить эту долю", - заключили в компании.