Мэр Ялты Алексей Челпанов сообщил, что одна из южнобережных здравиц Крыма пригласила на отдых экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321. Глава города отметил, что пригласил героический экипаж на полуостров от имени всех жителей Ялты.
Челпанов сообщил, что крымский климат идеально подходит для восстановления и реабилитации людей, которые много летают. Поэтому, по мнению чиновника, на южный берег Крыма часто приезжали советские летчики и космонавты.
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