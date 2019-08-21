Экипаж А321, который аварийно сел в Подмосковье, пригласили в Крым

Мэр Ялты Алексей Челпанов сообщил, что одна из южнобережных здравиц Крыма пригласила на отдых экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321. Глава города отметил, что пригласил героический экипаж на полуостров от имени всех жителей Ялты.

Челпанов сообщил, что крымский климат идеально подходит для восстановления и реабилитации людей, которые много летают. Поэтому, по мнению чиновника, на южный берег Крыма часто приезжали советские летчики и космонавты.