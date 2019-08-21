Чиновница, обозвавшая жертв паводка "быдлом", носит часы за 2 млн руб.

Руководителям пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич уличили в ношении люксовых аксессуаров. На одной из фотографий чиновницы можно увидеть часы Marine Chronometer, стоимость которых оценивают в два миллиона рублей.

Алашкевич получила скандальную известность после того как назвала жертв паводка в Тулуне "быдлом" и "бичами". Эксперт пояснил, почему часы имеют такую стоимость. Они сделаны по "кремниевой технологии". Циферблан закрывают сапфировые стекла с алмазной пленкой. А на ремешке из каучука присутствуют вставки из розового золота.

Ранее в интернете появилась аудиозапись, на которой Алашкевич прокомментировала внешний вид людей, которые пришли на встречу с президентом России Владимиром Путиным.