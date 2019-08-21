Руководителям пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич уличили в ношении люксовых аксессуаров. На одной из фотографий чиновницы можно увидеть часы Marine Chronometer, стоимость которых оценивают в два миллиона рублей.
Алашкевич получила скандальную известность после того как назвала жертв паводка в Тулуне "быдлом" и "бичами". Эксперт пояснил, почему часы имеют такую стоимость. Они сделаны по "кремниевой технологии". Циферблан закрывают сапфировые стекла с алмазной пленкой. А на ремешке из каучука присутствуют вставки из розового золота.
Ранее в интернете появилась аудиозапись, на которой Алашкевич прокомментировала внешний вид людей, которые пришли на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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