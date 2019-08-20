Охране Сбербанка могут дать право задерживать нарушителей

Инкассаторы и охранники Сбербанка могут получить право задерживать на месте правонарушителей, которые посягнули на охраняемые ими деньги, ценности и прочие материальные объекты.

Соответствующий законопроект разработала Росгвардия. Задержанные подлежат передаче сотрудникам правоохранительных органов.

В документе, кроме того, прописано, что работники Сбербанка имеют право получить боевое ручное стрелковое оружие только для ограниченных целей. Речь идет об охране при перевозке ценностей, а также охране объектов банка.

Общественное обсуждение законопроекта, как ожидается, завершится в сентябре.

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