Инкассаторы и охранники Сбербанка могут получить право задерживать на месте правонарушителей, которые посягнули на охраняемые ими деньги, ценности и прочие материальные объекты.
Соответствующий законопроект разработала Росгвардия. Задержанные подлежат передаче сотрудникам правоохранительных органов.
В документе, кроме того, прописано, что работники Сбербанка имеют право получить боевое ручное стрелковое оружие только для ограниченных целей. Речь идет об охране при перевозке ценностей, а также охране объектов банка.
Общественное обсуждение законопроекта, как ожидается, завершится в сентябре.
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