Зампред правления Сбербанка: мелкие банки сильно страдают от кибермошенничества

В ближайшие годы финансовые организации будут оставаться для хакеров целью номер один.



Итоги недели: новый вид кибермошенничества на Среднем Урале / Новости от 06.04.2019 17:13

Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По словам Кузнецова, крупные и богатые банки уделяют обеспечению кибербезопаности пристальное внимание, а организации помельче и поскромнее по-прежнему испытывают большие проблемы от мошенничества в киберпространстве.