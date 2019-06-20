В ближайшие годы финансовые организации будут оставаться для хакеров целью номер один.
Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По словам Кузнецова, крупные и богатые банки уделяют обеспечению кибербезопаности пристальное внимание, а организации помельче и поскромнее по-прежнему испытывают большие проблемы от мошенничества в киберпространстве.
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