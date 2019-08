ВЦИОМ: 48% россиян никогда не играли в видеоигры

Всероссийский центр исследования общественного мнения выяснил, как россияне относятся к видеоиграм и часто ли в них играют.

Выяснилось, что половина россиян — 48% опрошенных — никогда в компьютерные игры не играли.

19% респондентов признались, что играют регулярно, а ровно треть — 33% — заявили, что играть перестали.

В десятку самых популярных игр среди граждан Российской Федерации вошли "Пасьянс", "Сокровища пиратов", "Шахматы", "Ведьмак", World of Tanks, Counter-Strike, Need for Speed, FIFA, S. T. A.L.K.E.R. и "Ферма", делятся результатами исследования социологи.

В среднем на компьютерные игры россияне тратят 959 рублей, сообщает ВЦИОМ.