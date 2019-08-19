Всероссийский центр исследования общественного мнения выяснил, как россияне относятся к видеоиграм и часто ли в них играют.
Выяснилось, что половина россиян — 48% опрошенных — никогда в компьютерные игры не играли.
19% респондентов признались, что играют регулярно, а ровно треть — 33% — заявили, что играть перестали.
В десятку самых популярных игр среди граждан Российской Федерации вошли "Пасьянс", "Сокровища пиратов", "Шахматы", "Ведьмак", World of Tanks, Counter-Strike, Need for Speed, FIFA, S. T. A.L.K.E.R. и "Ферма", делятся результатами исследования социологи.
В среднем на компьютерные игры россияне тратят 959 рублей, сообщает ВЦИОМ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.