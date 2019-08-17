Следователи опровергли информацию о мародерстве на месте посадки А321

Место аварийной посадки самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний" на кукурузном поле в Подмосковье в настоящий момент оцеплено. Сохранность вещей пассажиров и самолета обеспечивают сотрудники полиции. Об этом заявили в пресс-службе следственного управления СК на транспорте.

"Сотрудниками полиции также обеспечивается сохранность конструкции воздушного судна и его элементов. С момента происшествия фактов нахождения посторонних лиц на месте происшествия не зафиксировано", - цитирует заявление ведомства агентство "РБК".

Таким образом следователи опровергли информацию о мародерстве на месте посадки. Ранее Telegram-канал FlightMode написал о том, что "самолет разворовывают".

"Несмотря на тот факт, что идет следствие и территория вокруг самолета оцеплена, нашлись уникумы, которые решили прибрать к рукам все что "плохо лежит": ремни, спасательные жилеты, сумки с аварийно-спасательным оборудованием", - говорилось в сообщении.