Место аварийной посадки самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний" на кукурузном поле в Подмосковье в настоящий момент оцеплено. Сохранность вещей пассажиров и самолета обеспечивают сотрудники полиции. Об этом заявили в пресс-службе следственного управления СК на транспорте.
"Сотрудниками полиции также обеспечивается сохранность конструкции воздушного судна и его элементов. С момента происшествия фактов нахождения посторонних лиц на месте происшествия не зафиксировано", - цитирует заявление ведомства агентство "РБК".
Таким образом следователи опровергли информацию о мародерстве на месте посадки. Ранее Telegram-канал FlightMode написал о том, что "самолет разворовывают".
"Несмотря на тот факт, что идет следствие и территория вокруг самолета оцеплена, нашлись уникумы, которые решили прибрать к рукам все что "плохо лежит": ремни, спасательные жилеты, сумки с аварийно-спасательным оборудованием", - говорилось в сообщении.
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