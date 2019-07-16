В Росгвардии рассказали, что их сотрудники имеют право попросить телефон гражданина для досмотра и не представляться. Это может произойти в ситуации, если росгвардеец подозревает гражданина в совершении преступления.
Помимо досмотра телефона, сотрудник Росгвардии имеет право задержать подозреваемого и осмотреть его личные вещи. Телефон может быть потребован в том случае, если с его помощью было совершено предполагаемое преступление.
Также сотрудники ведомства могут не представляться и не показывать служебное удостоверение, чтобы избежать конфликтных ситуаций.
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