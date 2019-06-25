Скончалась актриса Алла Покровская

На 82-м году жизни скончалась советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Алла Покровская.

Об этом сообщает пресс-служба Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.

Покровская Алла Борисовна родилась в 1937 году в Москве. Ее отец, Борис Покровский, был оперным режиссером, а мать, Анна Некрасова, режиссером Центрального детского театра драмы.

Сын Покровской — советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов.

Актриса училась на филологическом факультете Московского педагогического института, но после первого курса учебу оставила и поступила в Школу-студию МХАТ.

Широкую известность Алле Покровской принесли роли в фильмах "Июльский дождь", "Дневник директора школы", "Охота на лис", "Дневной поезд" и "Следствие ведут знатоки: Ответный удар".

Покровская играла в спектаклях Московского театра "Современник", "Табакерка" и МХТ имени Чехова, а также принимала участие в озвучке советских мультфильмов — "Великан Эгоист", "Сказка о царе Салтане", "Крококот", "Перевал" и "Когда-то давно…".

Прощание со знаменитой актрисой пройдет 27 июня в МХТ имени Чехова.

Читайте также:

Актер Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине.