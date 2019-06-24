Юрист подверг критике действия движений "Лев против" и "Стопхам"

Руководитель коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры", адвокат Александр Грибаков считает, что действия движений "Стопхам" и "Лев против" нельзя назвать законными, поскольку они дублируют функции полиции без необходимых на то разрешений.



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Такое мнение высказал адвокат в связи с недавним предложением зампреда комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артема Кирьянова предоставить активистам движений "Стопхам" и "Лев против" аккредитацию народных дружинников.

Грибаков утверждает, что активисты движений специально провоцируют граждан на конфликт. В качестве аргументов адвокат приводит способ, которым активисты движения "Лев против" тушат сигареты прохожих. Для этого они брызгают водой в людей из распылителя.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что активисты движения "Стопхам" лишили должности чиновника из-за его жены, которая нарушила правила дорожного движения.

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