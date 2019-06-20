Путин: отдохнуть неузнанным у меня не получится

В ходе прямой линии Владимиру Путину был задан вопрос, не хочет ли он отдохнуть инкогнито, как в фильме "Каникулы президента".
На это глава государства ответил, что часто ездит по стране, но проехать неузнанным он никак не сможет. Президент также подчеркнул, что информацию необходимо получать из разных источников.
Кроме того, во время поездок внимание концентрируется на частных вопросах, а не на глобальных. Владимир Путин пообещал, что продолжит ездить по России и смотреть, как живут люди.
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