Спецкор "Медузы" Иван Голунов, которому ранее инкриминировали хранение и сбыт наркотиков, рассказал о приступах панических атак. По его словам, он еще не знает, как ему жить дальше и вернуться к нормальной жизни.
"Я пока не знаю, как мне жить дальше, чем заниматься, и как привести себя в нормальное состояние. Иногда случаются панические атаки на тему безопасности", - рассказал журналист.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о прекращении уголовного расследования в отношении специального корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Обвинение не смогло предоставить достаточное количество доказательств. Уже 11 июня журналист был освобожден из-под стражи. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.
Читайте также:
Президент уволил двух генералов МВД из-за дела Ивана Голунова
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Так называемая Хартия свободы запрещает в Грузии все "коммунистическое", в том числе Иосифа Сталина. О ситуации в Грузии "Правде.Ру" рассказал эксперт.
Конфликт между Чечней и Дагестаном по поводу границ этих субъектов продолжает развиваться - и стороны, кажется, сознательно идут на его эскалацию.
Депутат Госдумы Олег Нилов предложил приравнять преступления, совершаемые людьми в погонах с использованием своего служебного положения, к госизмене.