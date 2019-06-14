Журналист Голунов рассказал о приступах "панических атак"

Спецкор "Медузы" Иван Голунов, которому ранее инкриминировали хранение и сбыт наркотиков, рассказал о приступах панических атак. По его словам, он еще не знает, как ему жить дальше и вернуться к нормальной жизни.



Освобожденный журналист Голунов намерен помочь следствию по его «делу» / Новости от 12.06.2019 00:17

"Я пока не знаю, как мне жить дальше, чем заниматься, и как привести себя в нормальное состояние. Иногда случаются панические атаки на тему безопасности", - рассказал журналист.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о прекращении уголовного расследования в отношении специального корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Обвинение не смогло предоставить достаточное количество доказательств. Уже 11 июня журналист был освобожден из-под стражи. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

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