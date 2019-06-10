В Российской Федерации введено денежное наказание за повторное воровство электричества.
Об этом сообщает "Российская газета".
Теперь тем россиянам, кто пытался обогатиться за чужой счет, грозит двукратное увеличение штрафа.
Напомним, что штраф за первый факт подключения к чужой линии составляет 15 тысяч рублей. За повторный же случай штраф станет куда больше — до 80 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для юридических.
Закон, отмечает "Российская газета", вступил в силу вчера, 9 июня.
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