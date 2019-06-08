Специалисты Роскачества провели исследование продукции российских заведений фастфуда и обнаружили в мясе некоторых продуктов следы антибиотиков. Об этом ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) рассказал глава организации Максим Протасов.
По его словам, в ведомстве решили последовать примеру иностранных коллег, которые регулярно проводят подобные проверки. Они проверяют самые популярные бургерные, исследуют содержание мяса и булочек. Эксперты Роскачества также проверили самые известные международные и российские сети фастфуда.
Специалисты проверили мясо в бургерах на содержание антибиотиков, а булочку - на содержание ускорителей созревания продуктов.
"Первые результаты проекта показывают, что в ряде продуктов содержатся следы антибиотиков. Но есть и позитивные итоги: в хлебе опасных веществ обнаружено не было. В самое ближайшее время мы поделимся этими итогами с нашими потребителями и сравним качество бургеров в международных и российских сетях", - резюмировал Протасов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Российские инженеры рассказали о том, что Россия серьезно продвинулась в разработке гравитационного оружия, способного уничтожать ЗРК противника с орбиты.
Российские инженеры рассказали о том, что Россия серьезно продвинулась в разработке гравитационного оружия, способного уничтожать ЗРК противника с орбиты.
Так, например, ночь в трехзвездочной гостинице Алушты обойдется в три раза дороже, чем в турецкой Аланье – 6 тысяч рублей и 2 тысячи рублей соответственно.