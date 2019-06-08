Роскачество обнаружило в мясе некоторой продукции фастфуда следы антибиотиков

Специалисты Роскачества провели исследование продукции российских заведений фастфуда и обнаружили в мясе некоторых продуктов следы антибиотиков. Об этом ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) рассказал глава организации Максим Протасов.



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По его словам, в ведомстве решили последовать примеру иностранных коллег, которые регулярно проводят подобные проверки. Они проверяют самые популярные бургерные, исследуют содержание мяса и булочек. Эксперты Роскачества также проверили самые известные международные и российские сети фастфуда.

Специалисты проверили мясо в бургерах на содержание антибиотиков, а булочку - на содержание ускорителей созревания продуктов.

"Первые результаты проекта показывают, что в ряде продуктов содержатся следы антибиотиков. Но есть и позитивные итоги: в хлебе опасных веществ обнаружено не было. В самое ближайшее время мы поделимся этими итогами с нашими потребителями и сравним качество бургеров в международных и российских сетях", - резюмировал Протасов.