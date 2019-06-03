Роспотребнадзор выступил с предложением создать информационный ресурс, в котором будут содержаться сведения об инфекционных заболеваниях трудовых мигрантов.
Для этого ведомству необходимо будет внести изменения в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Согласно предварительным оценкам, информационный ресурс будет способствовать раннему выявлению инфекционных заболеваний, и тем самым даст возможность вовремя принять решение о "нежелательности пребывания иностранного гражданина в РФ и его депортации".
В базу будут также вноситься результаты медицинских осмотров и профилактических прививок.
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