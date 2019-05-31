Сердюков получил пост вице-президента Союза машиностроителей России

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков получил должность вице-президента Союза машиностроителей России.



Сердюков стал главой Объединенной авиастроительной...

"В соответствии с решением бюро вице-президентом Союза машиностроителей России стал индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков", - сообщает пресс-служба организации.

Напомним, в середине мая Сердюков также был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации. Экс-министр, ставший в 2013 году фигурантом уголовного дела о халатности, в настоящее время является членом совета директоров около 30 российских компаний.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что В "Ростехе" объяснили назначение бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова на руководящую должность. Глава госкорпорации Сергей Чемезов заявил, что экс-глава оборонного ведомства "деньги умеет считать".

По словам Чемезова к Сердюкову "конкретно никаких претензий у правоохранительных органов не было". "Почему ему нельзя работать? Он должен пойти на улицу с протянутой рукой?" - поинтересовался глава "Ростеха".

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