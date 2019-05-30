Исследование: россияне предпочитают искать работу через знакомых

Российская академия народного хозяйства и государственной службы провела исследование с целью выяснить, как российская молодежь ведет поиск работы.



Грозит ли России массовая безработица?

Выяснилось, что в поисках работы молодые люди чаще всего обращаются за помощью к родственникам, друзьям и знакомым, а не, например, в специализированные службы занятости.

Исключением, отметили специалисты, является IT-отрасль — в ней самая высокая доля молодых людей, нашедших себе работу с помощью объявлений о вакансиях.