Возвращение Саакашвили на Украину поссорило политологов в эфире "России 1"

Три политолога разругались в эфире политического шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" из-за возвращения Михаилу Саакашвили украинского гражданства.



Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию

По словам политолога Николая Платошкина, он очень доволен решением президента Украины Владимира Зеленского вернуть Саакашвили украинский паспорт.

"Практика показывает, куда заявляется Михаил Николаевич [Саакашвили], там хай, бардак и раздрай. Это здорово", - сказал он.

В ответ на это заявление Александр Семченко назвал оппонента "конченным идиотом". В ходе завязавшейся словесной перепалки еще один из гостей студии повысил голос, но был прерван ведущей Ольгой Скабеевой.

"Вы-то чего подкрикиваете? Подхрюкиваете, как модно сейчас говорить", - обратилась она к третьему политологу.