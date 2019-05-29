Три политолога разругались в эфире политического шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" из-за возвращения Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
По словам политолога Николая Платошкина, он очень доволен решением президента Украины Владимира Зеленского вернуть Саакашвили украинский паспорт.
"Практика показывает, куда заявляется Михаил Николаевич [Саакашвили], там хай, бардак и раздрай. Это здорово", - сказал он.
В ответ на это заявление Александр Семченко назвал оппонента "конченным идиотом". В ходе завязавшейся словесной перепалки еще один из гостей студии повысил голос, но был прерван ведущей Ольгой Скабеевой.
"Вы-то чего подкрикиваете? Подхрюкиваете, как модно сейчас говорить", - обратилась она к третьему политологу.
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