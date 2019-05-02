Число довольных своей жизнью россиян снизилось

Доля довольных своей жизнью граждан России в первом квартале 2019 года снизилась по сравнению с январем с 80 до 73%. Об этом говорят данные проведенного специалистами Финансового университета при Правительстве России исследования.



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Как уточняет "Российская газета", опрос проводился с 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек.

"Среди руководителей предприятий и бизнесменов доля довольных жизнью упала до 81 процента, среди наиболее состоятельных россиян она осталась на прежнем уровне - около 100 процентов", - цитирует издание слова одного из авторов исследования Алексея Зубеца.

Специалисты отмечают, что наибольшее количество удовлетворенных жизнью россиян живет во Владивостоке (87%), Томске (86%), Липецке и Оренбурге (85%). Наименьший уровень удовлетворенности зафиксирован во Владикавказе (63%), Хабаровске (69%), Воронеже, Петрозаводске и Ярославле (70%).