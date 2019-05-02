Число довольных своей жизнью россиян снизилось

Доля довольных своей жизнью граждан России в первом квартале 2019 года снизилась по сравнению с январем с 80 до 73%. Об этом говорят данные проведенного специалистами Финансового университета при Правительстве России исследования.
Как уточняет "Российская газета", опрос проводился с 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек.
"Среди руководителей предприятий и бизнесменов доля довольных жизнью упала до 81 процента, среди наиболее состоятельных россиян она осталась на прежнем уровне - около 100 процентов", - цитирует издание слова одного из авторов исследования Алексея Зубеца.
Специалисты отмечают, что наибольшее количество удовлетворенных жизнью россиян живет во Владивостоке (87%), Томске (86%), Липецке и Оренбурге (85%). Наименьший уровень удовлетворенности зафиксирован во Владикавказе (63%), Хабаровске (69%), Воронеже, Петрозаводске и Ярославле (70%).
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Команда Зеленского поддержала петицию о запрете выезда из страны действующего президента Украины Петра Порошенко и его ближайшего окружения.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает госслужащим шесть месяцев на продажу наследства за рубежом.
В связи с празднованием Дня весны и труда на Красной площади прошла демонстрация трудовых профсоюзов, в которой приняли участие более 100 тысяч человек.
Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади обратился к сторонникам, выполняя заказ ЦРУ, считает эксперт Алексей Бычков. Что следует предпринять России?