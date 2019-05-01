Путин повысил пенсию ветеранам Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. С 1 мая сумма социальных выплат ветеранам ВОВ будет увеличена в среднем на 15-20%, то есть на 9,5 тысяч рублей.
Примечательно то, что надбавка будет начислена только тем, кто служил в рядах Красной армии, либо в партизанских или подпольных отрядах, а также разведчиков, граждан награжденных медалью "За оборону Ленинграда", и пострадавших от боевых действий в детском возрасте.
В конце апреля Госдума приняла соответствующий законопроект в рамках подготовки к празднованию 75-ой годовщины Великой Победы. На эти цели из госбюджета планируется выделить около 1 миллиарда рублей.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Путин повысил пошлины на получение водительского удостоверения и заграничного паспорта.
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