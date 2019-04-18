Дебаты Порошенко и Зеленского будут транслировать российские телеканалы

Ряд российских телеканалов планирует показать своим зрителям предвыборные дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые должны начаться 19 апреля в 19.00. Ранее о желании посмотреть дебаты сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



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Прямую трансляцию полемики двух кандидатов на пост президента Украины намерен провести канал "Россия 24". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Специальный эфир, посвященный дебатам, готовит телеканал "Дождь". По словам его исполнительного продюсера Светланы Гуляевой, программа также подразумевает прямые включения с киевского стадиона "Олимпийский".

Russia Today проведет трансляцию на своем сайте. Она будет сопровождаться переводом на русский язык. Этими планами поделилась с агентством главный редактор канала Маргарита Симоньян.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что штаб Владимира Зеленского обвинил Петра Порошенко в попытке срыва выборов путем специально организованной нехватки людей в участковых избирательных комиссиях.

Источник фото: pxhere.com

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