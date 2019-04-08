Владимир Познер считает, что национальной идеей России может стать правда

Телеведущий Владимир Познер заявил об отсутствии в современной России национальной идеи. Слова известного журналиста приведены в его официальном блоге. По мнению Познера, во многих европейских странах также нет национальной идеи, но россиянам "хорошо бы найти цель, которая бы всех привлекла".

Национальной идеей американцев, как считает Владимир Познер, является представление, что "в Америке любой человек может стать кем угодно и что все равны, неважно откуда вы приехали". Но США — относительно молодая страна, а для государств, чья история измеряется тысячелетиями, необходимы другие цели. Не разделяет Познер и точку зрения, согласно которой общую цель для всех граждан может сформулировать церковь.

Сейчас, по мнению телеведущего, большинство граждан страны убеждены в своей неспособности изменить ситуацию в стране — и это положение дел необходимо менять.

"Я убежден, что объединить людей можно только вокруг правды. Вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет", — считает Владимир Познер.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об обвинениях в адрес Владимира Познера со стороны агента ФБР.

Источник фото: wikimedia.org

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