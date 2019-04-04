В российских школах усиливают меры безопасности

Президент России Владимир Путин утвердил комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасности в школах. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин.

По словам Гребенкина, за последние 2 года в средних образовательных учреждениях страны произошло 24 резонансных преступления с использованием оружия и взрывчатки. В связи с этим правила выбора охранных организаций для школ и колледжей будут пересмотрены.

"Критерием отбора частных охранных организаций станет не низкая стоимость, а прежде всего качество предоставляемых услуг, наличие специальной подготовки и технической оснащенности сотрудников охранных предприятий", — сообщил заместитель секретаря СБ "Российской газете".

Для профилактики правонарушений среди подростков в школах будет расширен штат педагогов-психологов, а для работающих специалистов предусмотрен ряд тренингов.

Комплекс мероприятий включает также усиление контроля за распространением в интернете материалов, пропагандирующих экстремизм, криминальную субкультуру, суицид и культ насилия.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российских медсестер обязали проверять школьников на ожирение и вредные привычки.

Источник фото: "Правда.Ру"

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