Галина Говорухина попала в столичную больницу

Вдова Станислава Говорухина была госпитализирована с повышенным артериальным давлением. Прибывшие на вызов медики "скорой", отметили высокую возбужденность Галины Говорухиной.
Врачи оказали женщине всю необходимую медицинскую помощь, а также провели с ней беседу и попытались успокоить. Сейчас Галина Говорухина находится в специализированном учреждении, где медики хотят установить причины ухудшения здоровья вдовы Станислава Говорухина.
Предполагаемая причина ухудшения здоровья Галины Говорухиной - очередное заседание суда по наследству ее мужа. После смерти мужа Галины Говорухиной, артистка Анастасия Мартцинковская заявила о том, что имеет от него 14-летнего сына и обратилась в суд.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с российским режиссером Станиславом Говорухиным. Станислав Сергеевич вспомнил свои самые известные фильмы, рассуждал о попкорновом зрителе и предлагал заменить голливудскую кинопродукцию в российском прокате фильмами из стран Азии - Южной Кореи, Китая, Японии.
На фото: Галина Говорухина
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