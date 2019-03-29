Питерский депутат предложил ввести штрафы за использование феминитивов

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением ввести штрафы за использование феминитивов. Соответствующее обращение он направил министру культуры России Владимиру Мединскому. Об этом сообщает "Российская Газета".
По словам парламентария, использование таких слов, как "докторка", "авторка" или "министерка" искажает русский язык, нарушая его языковые нормы.
"Несмотря на искусственность, это может негативно повлиять на развитие языка и заложить бомбу замедленного действия под основу русской языковой идентичности", - считает депутат.
Петров просит Владимира Мединского озвучить официальную позицию министерства культуры России по вопросу использования феминитивов в социальных сетях, СМИ и на других общественных площадках.
Женщины боролись ради признания своих профессиональных и творческих качества, а не для того, чтобы коверкать "родной язык сомнительными буквосочетаниями", заключил в обращении депутат.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что участники молодежного патриотического проекта "Сеть", пришедшие в петербургскую феминистскую кофейню "Симона", чтобы поздравить ее посетительниц с 8 Марта, рассказали о чрезмерно агрессивной и истеричной реакции девушек.
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На кофейню феминисток в Санкт-Петербурге подали жалобу в прокуратуру
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