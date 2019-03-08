Пробравшиеся в феминистское кафе мужчины пожаловались на агрессию посетительниц

Участники молодежного патриотического проекта "Сеть", пришедшие в петербургскую феминистскую кофейню "Симона", чтобы поздравить ее посетительниц с 8 Марта, рассказали о чрезмерно агрессивной и истеричной реакции девушек.
По словам одного из активистов, мужчины пришли в кофейню с цветами и вели себя предельно корректно, соблюдая все правила заведения. Он также добавил, что одна из посетительниц использовала газовый баллончик, в результате чего ожег сетчатки глаза получил оператор проекта.
"Газовая атака была проведена в тот момент, когда все уже и так выходили. В спину. На наш взгляд, этот поступок радикальных феминисток очень символичен - как и в реальной жизни, они атаковали ядом одного, уже уходящего от них мужчину, а последствия коснулись десяти невинных женщин, поскольку в кафе невозможно было находиться несколько следующих часов", - добавил представитель "Сети".
Накануне активисты пришли в кофейню "Симона" с ведрами тюльпанов в часы, когда мужчинам вход в заведение был запрещен. Видео с поздравлением позднее было выложено на YouTube. Участники акции объявили, что хотят поздравить женщин с праздником, и игнорировали требования покинуть помещение.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что журналист Алексей Нимандов рассказал о своем проникновении в кофейню под "прикрытием". Журналисту пришлось накраситься и переодеться в женскую одежду.
На фото: интерьер кофейни "Симона"
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