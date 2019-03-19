Минпросвещения дало рекомендации преподавателям для проведения уроков по присоединению Крыма

В Министерстве просвещения России сообщили, что закончили работу над методическими рекомендациями для преподавателей, которым предстоит проводить уроки на тему присоединения Крыма к России.

Сотрудники министерства советуют учителям подходить к этой теме исходя из возраста учеников. Так в младших классах рекомендуется проводить различные занятия в игровой или соревновательной форме. К старшеклассникам сотрудники Минпросвещения советуют применить другой подход — интеллектуальный. Другими словами — проводить дебаты, конференции, или круглые столы.

В Минпросвещения рекомендовали преподавателям привлекать для подобных мероприятий родителей учеников.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об очередном предвыборном обещании текущего президента Украины Петра Порошенко. Он пообещал активизировать работу по возвращению Крыма в случае своего переизбрания на второй президентский срок.

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