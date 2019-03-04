Высокопоставленный чиновник Роскосмоса считает жителей хрущевок "скотобазой"

Руководитель отдела нормативно-правового обеспечения Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Станислав Жарков назвал жителей хрущевок "скотобазой".
Соответствующее заявление чиновник сделал на своей странице в социальной сети Facebook.
Так, Станислав Жарков написал, что "контингент из хрущевок засрет" построенные по программе реновации дома буквально за пару лет. Пользователей сети Интернет, отметим, слова высокопоставленного чиновника из "Роскосмоса" удивили. В комментариях под публикацией Жаркова они позволили себе не согласиться с изложенным им мнением и указали на излишне жесткий характер его высказываний.
Станислава Жаркова, что примечательно, замечания не смутили. Напротив, глава отдела нормативно-правового обеспечения "Роскосмоса" распалился еще сильней. Он заявил, что абсолютно все жители хрущевок "бухают и колются", мусорят и агрессивно ведут себя. По мнению Жаркова, именно такая "скотобаза" и указала в комментариях на якобы резкий тон его высказываний.
Напомним, что программа реновации жилья в Москве представляет собой расселение и снос ветхого малоэтажного жилого фонда, построенного в середине и конце прошлого века. На месте снесенных домов же столичные власти намерены построить новое жилье.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Росстат подсчитал среднюю зарплату федеральных чиновников. Получают они, как этого и следовало ожидать, намного больше рядовых россиян — примерно по 126 тысяч рублей в месяц. Но нашлись и те, кто получает в несколько раз больше.
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