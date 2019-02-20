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Источник Правда.Ру

Депутаты планируют штрафовать пассажиров поездов за грязные носки

Общество

Депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести штраф за грязные носки для пассажиров плацкартных вагонов.

Депутаты хотят штрафовать пассажиров поездов за грязные носки. 399261.jpeg

"Далеко не все факторы удобства пассажиров можно отнести к техническим моментам. Сейчас контролирующие службы проводят регулярные обследования технического состояния поездов и вагонов. Тем не менее, ни одна из надзорных служб не обращает внимания на грязные носки пассажиров, которые беспокоят всех", — заявил депутат.

"В других странах за несоответствие гигиеническим нормам предусмотрен штраф. Поэтому и нашим надзорным органам также необходимо дать соответствующие полномочия", — считает Васильев.

Также Александр Васильев затронул важную тему курения в тамбурах. По его мнению, это намного опаснее, чем безбилетный проезд.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о главной опасности российских поездов. В МВД РФ рассказали, что именно в поездах провозится наибольшее количество оружия и наркотиков.

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Темы штраф закон Россия поезда Госдума
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