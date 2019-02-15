Поезда в направлении России оказались для Украины самыми прибыльными.

Руководство "Украинской железной дороги" назвало пять самых востребованных у пассажиров поездов международного сообщения. Оказалось, что это поезда российского направления, несмотря на то, что на них, в отличие от западных маршрутов, не предоставляется скидок. Они же принесли предприятию и самую большую прибыль в 2018 году.
Лидером рейтинга стал поезд "Киев — Москва", заработавший для компании 120 миллионов гривен. Его средняя наполняемость составляет 72%. На втором месте — "Одесса — Москва", принесший 56 миллионов гривен при заполняемости 85%. 80% пассажирских мест обычно заполнено на маршрутах "Москва — Ковель" и "Москва — Николаев", они пополнили доход предприятия на 30 и 16,7 миллионов гривен соответственно. Пятую строчку в рейтинге занял поезд "Киев — Санкт-Петербург" с прибылью 14,4 миллиона гривен при заполненности в 61%.
При этом, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает необходимым прекратить железнодорожное сообщение. "Правда.Ру" сообщала, что он даже подготовил соответствующий законопроект и направил его на согласование в правительство.
Источник фото: wikimedia. org
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