Суд оставил в силе решение о блокировке Telegram

В Мосгорсуде подтвердили решение о блокировке мессенджера Telegram в России.

Как пишет РИА Новости, в вердикте судьи говорится, что решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Таким образом, жалоба юристов мессенджера была отклонена. Напомним, 14 мая стало известно, что юристы Telegram оспорили решение суда о блокировке мессенджера.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что мессенджер Telegram пытается найти пути обхода блокировки, из-за чего сначала перешел на подсеть американской компании Amazon, включающую в себя более 600 000 ip-адресов, затем - на подсеть Google, в которой было 540 000 ip-адресов.

Из-за этого Роскомнадзор 22 апреля частично заблокировал часть IP-адресов поисковика, из-за чего у пользователей возникли проблемы с открытием стартовой страницы Google. Чаще всего проблемы возникали у клиентов "Ростелеком".

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