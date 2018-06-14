Японцам разрешили жениться с 18 лет для спасения страны

Правительство Японии приняло законопроект о снижении возраста совершеннолетия с 20 до 18 лет. Закон повлияет на судьбы миллионов людей по всей стране, когда вступит в силу в 2022 году.

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Это будет первое снижение возрастной планки совершеннолетия со дня его определения в 1876 году.

После принятия закона 18-летние граждане страны смогут выходить замуж и жениться без согласия родителей. Пока же для вступления в брак юноши в возрасте от 18-ти до 20-ти лет и девушки от 16-ти до 20-ти лет оно требуется.

Также 18-летние смогут заводить кредитные карты и брать кредиты без согласия родителей, а также, по желанию, — получить паспорт, действительный в течение 10 лет.

В настоящее время несовершеннолетним разрешается иметь паспорт, действительный лишь в течение пяти лет, причем подпись в нем стоит родительская или опекунская.

В рамках снижения возраста совершеннолетия изменения коснутся более чем 20 законов, в том числе закона о гражданстве и некоторых профессиональных специальностях, таких, как, например, должность дипломированного бухгалтера.

Те, кому был поставлен диагноз расстройства гендерной идентичности, смогут подать заявление на законное изменение пола в возрасте 18 лет.

Однако на некоторые возможности, разрешенные для взрослых, будущий закон не распространится. "Взрослые" 18-летние в Японии по-прежнему не смогут употреблять алкоголь, курить, играть в азартные игры и усыновлять детей.

Юные граждане Японии обсуждают новый законопроект в социальных сетях.

Некоторые отмечают, что в связи с реформой может возникнуть путаница в связи с традиционным японским праздником совершеннолетия, который отмечается в январе каждого года для тех, кому исполнилось 20 лет, чтобы официально поприветствовать их во взрослой жизни.

"Январь — время вступительных экзаменов в университет для 18-летних. Так что мы не можем проводить церемонию совершеннолетия в это время. Тогда когда же это будет происходить?" — задается вопросом один из пользователей.

На протяжении десятилетий в Японии существовали споры относительно установленного законом возраста совершеннолетия, и в 2009 году законодательный Совет Министерства юстиции опубликовал доклад, в котором были даны рекомендации по снижению возраста совершеннолетия до 18-ти лет.

Члены правящей Либерально-демократической партии говорят, что снижение возраста совершеннолетия поможет оживить стареющее общество, решить проблему с падением рождаемости.

В 2015 году правительство снизило избирательный возраст с 20-ти до 18-ти лет.

Обсуждаемый сейчас закон должен вступить в силу только в апреле 2022 года, так что нынешним 18-летним все же придется дождаться 20-ти лет, чтобы юридически считаться взрослыми.

А вот те подростки, кому сейчас14-ть, в будущем попадут под действие нового закона.

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