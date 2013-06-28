Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"

Член Совета Федерации председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова прокомментировала заявление протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова. Ранее священнослужитель утверждал, что гражданская жена - это "бесплатная проститутка".

"Высказывание это, конечно, глупое оскорбление, неожиданное для церкви. Но они защищают таким образом традиционную семью.... Это же люди - каждый, как может, так и защищает свои ценности. Поэтому можно сказать (о высказывании) - нельзя, некрасиво, неправильно, но это их позиция", - пояснила свою точку зрения Лахова.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, что Анжелина Воронцова увольняется из ГАБТа.

Солистка Большого театра и гражданская жена ведущего солиста ГАБТ Павла Дмитриченко Анжелина Воронцова увольняется из ГАБТа. По ее словам, такое решение было обусловлено отсутствием перспективы творческого роста. Николай Цискаридзе, который также уволен из ГАБТ с 1 июля, заявил, что балерину вынудили покинуть театр. Артистка работала в Большом с 2009 года. Ранее появлялись сведения, что гражданский муж балерины Дмитриченко организовал покушение на худрука Сергея Филина, поскольку тот не давал ведущие партии его жене.