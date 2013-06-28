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Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"

Общество

Член Совета Федерации председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова прокомментировала заявление протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова. Ранее священнослужитель утверждал, что гражданская жена - это "бесплатная проститутка".

"Высказывание это, конечно, глупое оскорбление, неожиданное для церкви. Но они защищают таким образом традиционную семью.... Это же люди - каждый, как может, так и защищает свои ценности. Поэтому можно сказать (о высказывании) - нельзя, некрасиво, неправильно, но это их позиция", - пояснила свою точку зрения Лахова.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, что Анжелина Воронцова увольняется из ГАБТа.

Солистка Большого театра и гражданская жена ведущего солиста ГАБТ Павла Дмитриченко Анжелина Воронцова увольняется из ГАБТа. По ее словам, такое решение было обусловлено отсутствием перспективы творческого роста. Николай Цискаридзе, который также уволен из ГАБТ с 1 июля, заявил, что балерину вынудили покинуть театр. Артистка работала в Большом с 2009 года. Ранее появлялись сведения, что гражданский муж балерины Дмитриченко организовал покушение на худрука Сергея Филина, поскольку тот не давал ведущие партии его жене.

Темы рпц союз женщин рф дмитрий смирнов екатерина лахова гражданский брак
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