"Часовню тоже я?..": новые обвинения против капитана "Норда"

Украина выдвинула новое обвинение против капитана крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко. Теперь его обвиняют в незаконной ловле рыбы, сообщает ТАСС.
Судьбу моряка решит Херсонский городской суд, который изберет ему новую меру пресечения. Горбенко накануне был отпущен под залог в размере 35 тыс. гривен (около $1,3 тыс). Его обвиняют в "нарушении порядка въезда в Крым", что грозит на Украине тюремным сроком до пяти лет.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что украинский суд арестовал российское судно "Trans Services Maritime". Об этом в своем "фейсбуке" сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Прокурор пишет, что судно-земснаряд с припиской в порту Туапсе вело незаконную добычу песка у крымского побережья в районе Каркинитского залива Черного моря. Песок использовался для строительства Керченского моста.
Судно арестовали для возмещения убытков, которые, как считают власти, оно нанесло стране. Сейчас "Trans Services Maritime" находится в порту Южный Одесской области.
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