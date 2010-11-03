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Источник Правда.Ру

Ученые из России изобрели прибор для обнаружения поддельного вина

Общество

Ученые из России запатентовали прибор, который может определить происхождение винных напитков. Об этом сообщил директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Сергей Донченко.

"По прибору, позволяющему в режиме реального времени обнаружить некачественное вино, мы действительно добились хороших результатов в экспресс-диагностике. Метрологические возможности института позволяют решать и такого рода задачи. Метод, положенный в основу идентификации, запатентован нами совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности", - рассказал Донченко.

По словам директора ВНИИФТРИ, изобретение готово к запуску в серийное производство.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Госдума официально признала пиво алкогольным напитком

Российские парламентарии на сегодняшнем заседании приняли закон о госрегулировании оборота алкогольной продукции, который фактически ставит знак равно между пивом и алкоголем. До этого времени пиво не считалось алкогольным напитком.

Отнесение пива к алкоголю будет означать, что в отношении него вступят в силу все те ограничения, которые распространяются на алкогольную продукцию. Согласно документу, не допускается розничная продажа пива с содержанием спирта более пяти процентов в местах массового скопления граждан и нахождения источников повышенной опасности.

Так, крепкое пиво будет запрещено продавать на вокзалах, в аэропортах, в метро, на оптовых продовольственных рынках, объектах военного назначения, а также на территориях, прилегающих к этим объектам. Также такое пиво после принятия поправок будет запрещено продавать в ларьках, киосках, палатках, контейнерах, с рук, лотков, автомашин, в других не приспособленных для продажи такой продукции местах.

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Законопроект направлен на усиление мер по борьбе с алкоголизмом. В документе определяется, что "алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как питьевой этиловый спирт, спиртные напитки (в том числе водка), вино (в том числе натуральное вино), пиво и напитки, изготовленные на его основе".

Вводятся понятия "пива" и "напитка, изготовленного на основе пива". Производство и оборот пива и напитков на его основе подлежат лицензированию с 1 января 2011 года. Требования по учету и декларированию объема их производства и оборота, а также оснащению производственного оборудования автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции и спирта, содержащегося в ней, предполагается ввести в силу с 1 июля 2011 года, а требования по оформлению документов, сопровождающих оборот алкогольной продукции, - с 1 января 2012 года.

Законопроект определяет, что "пиво - алкогольная продукция, которая произведена из солода, хмеля, дрожжей и воды без добавления этилового спирта, ароматических и вкусовых добавок, с содержанием этилового спирта не более девяти процентов объема готовой продукции".

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Напитки, изготовленные на основе пива, определяются как "алкогольная продукция, произведенная из пива или солода, зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов, плодового, ягодного или иного растительного сырья, продуктов их переработки, хмеля, ароматических и вкусовых добавок, с добавлением или без добавления этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, с содержанием этилового спирта не более девяти процентов объема готовой продукции".

Темы вино патент вниифтри алкоголь изобретение производство сергей донченко
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