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Источник Правда.Ру

РПЦ приравняла гражданских жен к "бесплатным проституткам"

Общество

В Русской православной церкви считают, что понятия "гражданская жена" и "бесплатная проститутка" равносильны. Такое мнение высказал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. По его мнению, российские женщины не понимают, что такое брак, поэтому не отдают себе отчет в том, что гражданская жена - временная утеха.

"Неохота сказать "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: "у меня гражданский брак". Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги - и все, а так тебя никто за жену не считает", - рассказал протоиерей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что гражданская супруга бывшего футболиста Диего Марадоны потеряла ребенка на пятом месяце беременности.

Гражданская жена бывшего аргентинского футболиста Диего Марадоны Вероника Охеда, находившаяся на пятом месяце беременности, потеряла ребенка. Об этом сообщил главный врач клиники в Буэнос-Айресе Карлос Пригола.

По его словам, Охеда была доставлена в больницу после падения у себя дома в результате обморока. Она получила незначительный ушиб, но его оказалось достаточно, чтобы спровоцировать самопроизвольный аборт на 19-й неделе беременности.

Как рассказал медик, Марадона и Охеда ожидали девочку. В настоящее время Охеда уже выписана из больницы, откуда ее забрал Марадона. Вместе они живут с ноября 2005 года. Женщина уже была в положении два года назад, но у нее произошел выкидыш.

У 49-летнего великого футболиста трое детей и внук. Бывшая жена родила ему двух дочерей, Дальму и Джаннину. Еще одного из своих детей, 22-летнего Диего Синагру, он не признает, несмотря на решение итальянской Фемиды (он стал отцом, когда выступал за клуб "Наполи"). Внука Марадоне подарила младшая дочь Джаннина.

Темы рпц брак религия церковь отношения проститутка гражданская жена димитрий смирнов
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