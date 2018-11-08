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Правозащитники приравняли русофобию к расизму

Общество

Традиционно 9 ноября весь мир отмечает Международный день против расизма. В связи с этим Московское бюро по правам человека сделало заявление об увеличении числа нарушений прав россиян за рубежом.

Правозащитники приравняли русофобию к расизму. 394757.jpeg

Как пишет Независимая газета, россиян стали чаще подвергать задержаниям, арестам и неправомерным экстрадициям. Фактически уже можно говорить о русофобии в полный рост. Юристы МБПЧ подготовили доклад о десятках фактов такой дискриминации.

К примеру, власти США добиваются экстрадиции граждан РФ, задержанных в третьих странах, которых потом предвзято судят у себя на родине. Сегодня в тренде  преследования россиян из-за обвинений в связях с отечественными спецслужбами.

Растет и давление на российских диппредставителей за рубежом. Участились случаи высылки  дипломатов, которая де-факто является крайней мерой. Причем, применяется она по принципу  cолидарности, когда «государства - союзники высылающей страны объявляют персонами нон-грата российских дипломатов не на основании конкретной вины, а в силу «коллективной ответственности».

В докладе отмечаются и случаи вмешательства властей в личную жизнь обычных россиян, которое нередко сопровождается «изъятием» детей из их семей и жесткими приговорами в отношении родителей. В этой связи характерно дело россиянки Богданы Осиповой-Мобли, которая после развода с американским мужем пыталась увезти детей в Россию. Ей грозит пожизненный срок.

Речь также шла о конфликте на Украине, в связи с которым все россияне представляются как "пятая колонна" Кремля. Аналогичные факты уже зафиксированы в Белоруссии и Казахстане, что «проецируется и на концепцию евразийской интеграции.

По этому поводу глава МБПЧ Александр Брод отметил, что с 2014 года ситуация для россиян и отношение к ним только ухудшались.  По его словам,  доклад обобщает наиболее резонансные факты преследования и предлагает выработать механизмы решения проблем. России следует уделять этому вопросу больше внимания, резюмировал аналитик.

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Темы расизм русофобия права человека правозащитники
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