Ректор МГУ предложил изучать в школах церковнославянский язык

Ректор Московского государственного университета им. Ломоносова Виктор Садовничий выступил с интересным предложением.

Так, ректор высшего учебного заведения заявил, что в российских школах можно было бы ввести изучение церковнославянского языка. Речь идет не об обязательных занятиях, отметил Виктор Садовничий, а о занятиях в формате факультатива. Изучения церковнославянского языка, отметил Садовничий, лежит в традициях отечественного образования. Современный русский язык и церковнославянский можно изучать параллельно, считает он, через призму истории народа.

С такой любопытной инициативой ректор МГУ выступил на очередном съезде учителей русской словесности, что проходит в данный момент в стенах вверенного ему университета. Отметим, что в Москву на съезд приехали тысячи человек. Среди них есть и тот, кому предложение Виктора Садовничего наверняка понравится — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На днях патриарх, кстати, заявил о необходимости введения изучения теологии в российских высших учебных заведениях.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Пскове учеников младших классов одной из местных школ обязывают зубрить основы православия. Директор возмущение родителей не разделила, заявив, что не изучать православие в Пскове невозможно. "Тут везде храмы!", — сказала она.

Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

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