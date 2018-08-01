Небогатых россиян будут возить в поездах сидя и в старых вагонах

Поезда дальнего следования разделят на три типа и три класса обслуживания. Об этом стало известно из годового отчета "Федеральной пассажирской компании", "дочка" РЖД, специализирующаяся на перевозке на дальние расстояния.

Планируется, что появятся дневные экспрессы, ночные и традиционные поезда. Все три типа поделят на эконом, комфорт, бизнес. Вагоны без кондиционеров и биотуалетов войдут во временную группу "эконом-бюджет".

Под категорию "дневной экспресс" подпадут рейсы короче 6 часов дальностью до 600 километров. В поездах бизнес-класса будут предусмотрены премиальные удобства и сервис гостиничного уровня, в комфорте — набор услуг, который сделает поездку удобной, в эконом будет минимальный набор услуг, однако будут доступны дополнительные сервисы, в эконом-бюджете не предполагается никаких сервисов.

"Ночным поездом" нарекут рейс временной протяженностью до 12 часов и дальностью до 1 500 километров. СВ и люкс здесь назовутся бизнес-классом, купе — комфортом, плацкарт — эконом-бюджетом, а остальные вагоны — экономом.

"Традиционный поезд" будет путешествовать более 12 часов, в нем для желающих "бизнес-класса" создадут премиальное удобство и сервис гостиничного уровня, те, кому будет достаточно полноценного сна и набора сервисов "поселят" в комфорт, у эконома будет доступ к сервисам, а у сверхбюджетного варианта — только ко сну.

Стоит напомнить, что "Федеральная пассажирская компания" к 2025 году планирует поставить на рельсы около 1000 двухэтажных вагонов. Ими заменят старые плацкартные и купейные вагоны.

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