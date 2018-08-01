"Илон, кусай!": нищим россиянам продадут еду в рассрочку

Одна из крупнейших сетей российский супермаркетов готовит для своих клиентов нововведение. Теперь покупатели смогут пользоваться специальными картами лояльности с опцией рассрочки на покупку товаров в магазинах сети. Новую услугу компания собирается запустить совместно с одним из известных российских банков.

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Карта позволит клиентам накапливать бонусы с покупок. По ней также можно будет купить продуктов в рассрочку на три месяца. Без процентов.

Многие эксперты об успехах нововведения говорят весьма и весьма настороженно. По их словам, вряд ли клиенты сети супермаркетов будут пользоваться данной услугой. Что касается банка, то он, по мнению экспертов, очень сильно рискует, ввязываясь в эту сомнительную акцию. Ведь смысл в рассрочке при покупках в сети магазинов со средним чеком в несколько сотен рублей может быть лишь для клиентов с минимальным уровнем дохода, граничащим с бедностью.

Хотя, по словам аналитиков рынка, справедливости ради стоит отметить, что покупатели все чаще и чаще используют безналичные платежи по картам. Возможно, это говорит о том, что россияне готовы перейти на чуть более усложненную карточную систему.

Как заявляют представители банка, данное нововведение весьма многообещающе. Система, по их словам, сочетает в себе как функциональные возможности карты лояльности, так и функции обычной банковской карты.

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