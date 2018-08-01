"Илон, кусай!": нищим россиянам продадут еду в рассрочку

Одна из крупнейших сетей российский супермаркетов готовит для своих клиентов нововведение. Теперь покупатели смогут пользоваться специальными картами лояльности с опцией рассрочки на покупку товаров в магазинах сети. Новую услугу компания собирается запустить совместно с одним из известных российских банков.
Карта позволит клиентам накапливать бонусы с покупок. По ней также можно будет купить продуктов в рассрочку на три месяца. Без процентов.
Многие эксперты об успехах нововведения говорят весьма и весьма настороженно. По их словам, вряд ли клиенты сети супермаркетов будут пользоваться данной услугой. Что касается банка, то он, по мнению экспертов, очень сильно рискует, ввязываясь в эту сомнительную акцию. Ведь смысл в рассрочке при покупках в сети магазинов со средним чеком в несколько сотен рублей может быть лишь для клиентов с минимальным уровнем дохода, граничащим с бедностью.
Хотя, по словам аналитиков рынка, справедливости ради стоит отметить, что покупатели все чаще и чаще используют безналичные платежи по картам. Возможно, это говорит о том, что россияне готовы перейти на чуть более усложненную карточную систему.
Как заявляют представители банка, данное нововведение весьма многообещающе. Система, по их словам, сочетает в себе как функциональные возможности карты лояльности, так и функции обычной банковской карты.
Читайте также:
Россияне воют от расслоения на богачей и нищих
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Не расплатившись до конца с собственным внешним долгом, Российская Федерация прощает долги всем остальным.
После "обретения независимости" на Украине появилось много доморощенных историков, пересматривающих, а чаще переписывающих и придумывающих историю страны.
В Китае ввели политику "только кремация", направленную на сохранение земель. В частности, провинция Цзянси наложила запрет на традиционные ритуалы погребения. У нарушителей отнимают готовые гробы.
История затворничества главного редактора портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа может завершиться в скором времени и не в пользу опального австралийца.