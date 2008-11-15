Киркоров тратит на одежду более миллиона евро в год

Стилист Филиппа Киркорова Арсен Айрапетов рассказал, сколько певец тратит на покупку одежды. По его словам, Киркорова можно назвать единственным в своем роде человеком, который очень увлекается шопингом. Айрапетов в интервью "Московскому комсомольцу" раскрыл, что певец ежегодно тратит на покупку одежды около 1,5 миллиона евро.

Сейчас у Киркорова более 900 тысяч самых разных вещей. Только обуви насчитывается 5500 пар. Коллекция одежды исполнителя занимает три гардеробных комнаты, общая площадь которых составляет 1250 квадратных метров.

По мнению Айрапетова, гардероб Киркорова можно назвать самым дорогим не только в России, но и во всем мире.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что у Филиппа Киркорова вымогали деньги.

В Москве сотрудники милиции задержали лжекурьера, приносившего заказы на книги поп-певцу Филиппу Киркорову. При этом из исполнителя вымогались деньги.

"Вчера был задержан молодой человек, подозреваемый в мошенничестве. Незадолго до этого он пришел в квартиру Филиппа Киркорова, расположенную на Земляном валу, в которой в то время находился костюмер артиста, и назвался курьером», - рассказал представитель ГУВД Москвы.

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"Самого Киркорова не было. Молодой человек объявил, что в его фирму поступил заказ на книги общей стоимостью 27,5 тысячи рублей, который сейчас же следует оплатить", - цитируют СМИ слова представителя ГУВД.

Сотрудник милиции сообщил, что костюмер, поверив мошеннику, отдал деньги. Позже оказалось, что никакого заказа Киркоров не делал, после чего к делу подключилась милиция. "И когда через несколько часов лжекурьер явился вновь и попытался таким же образом получить уже почти 55 тысяч рублей, он был сразу задержан оперативниками ОВД "Арбат", - сказал представитель ГУВД.

Задержанный оказался уроженцем Владимирской области. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что это уже не первый эпизод, когда Киркоров стал жертвой преступника. Несколько лет назад цыганка украла у певца часы в тот момент, когда он готовился выйти на сцену в Новосибирске. Часы нашли, мошенницу схватили.