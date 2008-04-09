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Источник Правда.Ру

Шуфутинский поддержал Успенскую в споре с Собчак

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Михаил Шуфутинский поздравил 24 февраля Любовь Успенскую с днем рождения и поддержал ее в конфликте с Ксенией Собчак. Ранее певица назвала телеведущую "желтой журналисткой" и покинула студию, где велась съемка телешоу.

"С Днём Рождения, дорогая Люба. Дай Бог тебе сил, терпения и душевного равновесия. Мы, твои друзья, всегда с тобой и за тебя. Искренне Михаил Шуфутинский", - написал исполнитель в своем блоге.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о юбилее Михаила Шуфутинского.

Певец Михаил Шуфутинский будет отмечать 13 апреля свой юбилей. Накануне праздника, 11 апреля, в Москве состоится большой сольный концерт артиста во МХАТе имени Горького.

Шуфутинский исполнит песни из своих первых альбомов, которые уже давно не звучали со сцены.

В первом отделении песни будут исполняться под аккомпонимент оркестра «Фонограф» под руководством Сергея Жилина.

Во втором отделении Шуфутинский исполнит песни из своего позднего репертуара. Среди них такие, как «Соло», «Третье Сентября», «Пальма де Майорка», «Марджанджа» и многие другие.

На концерте ожидаются и сюрпризы – Шуфутинский исполнит несколько песен вместе со знаменитым армянским певцом Арташем Асатряном.

Сейчас полным ходом идет подготовка к концерту и празднованию юбилея. Певец особо рад тем, что на торжества в Россию из США приедет его младший сын Антон, с женой и двумя детьми. Семья Антона еще ни разу не была в Москве, передает dailyshow.ru.

Темы скандал конлфикт поддержка ксения собчак день рождения любовь успенская михаил шуфутинский
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